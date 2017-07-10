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В Одессу зашли корабли НАТО

В порт Одессы зашли два турецких военных корабля и подводная лодка. Об этом сообщает издание «Думская».



Как отмечается, в порт зашли фрегат F241 Turgutreis, большой десантный корабль NL 214 и субмарина. Они примут участие в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017, которые пройдут с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины. В учениях примут участие военнослужащие из 17 государств.



Также издание отмечает, что 8 июля в одесском аэропорту приземлились два военных самолета стран-членов НАТО — американский C-130 Hercules с дюжиной водолазов на борту и венгерский C-17A Globemaster III, который доставил в город несколько десятков военнослужащих и снаряжение для учений.

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