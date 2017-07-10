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В Калмыкии арестовали члена правительства

Первый заместитель председателя правительства Калмыкии Петр Ланцанов арестован по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета России.



По версии следствия, в 2011 году Ланцанов, злоупотребив должностными полномочиями, дал поручение сотрудникам Министерства сельского хозяйства Калмыкии принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Эти деньги были похищены и использованы не по назначению.



Следствие также заявило о возможной причастности к совершению преступления заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был задержан.

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