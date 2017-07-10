Дайджест
В Калмыкии арестовали члена правительства
10 июль 2017 (12:21)
Первый заместитель председателя правительства Калмыкии Петр Ланцанов арестован по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета России.
По версии следствия, в 2011 году Ланцанов, злоупотребив должностными полномочиями, дал поручение сотрудникам Министерства сельского хозяйства Калмыкии принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Эти деньги были похищены и использованы не по назначению.
Следствие также заявило о возможной причастности к совершению преступления заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был задержан.
По версии следствия, в 2011 году Ланцанов, злоупотребив должностными полномочиями, дал поручение сотрудникам Министерства сельского хозяйства Калмыкии принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Эти деньги были похищены и использованы не по назначению.
Следствие также заявило о возможной причастности к совершению преступления заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был задержан.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Калмыкии в ходе спецоперации уничтожены двое боевиков
- В Калмыкии пройдут досрочные выборы главы региона
- Температура воздуха в Калмыкии бьет рекорды
- В Калмыкии объявлен режим ЧС
- 13% выпускников российских школ не сдали ЕГЭ по истории
Loading...