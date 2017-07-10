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Молдавия не намерена вступать в НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выступает против вступления страны в НАТО. Об этом он рассказал в интервью для передачи «Главный эфир», выходящей на телеканале «Беларусь 1».



«Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО. Это война для Молдавии», — сказал Додон.



«Антироссийскими мы точно не будем, антизападными — знаете, по некоторым позициям будем», — указал президент Молдавии.

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