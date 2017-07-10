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Минфин намерен вернуть плату за страхование жилья от ЧС в квитанции ЖКХ

УрБК, Москва, 10.07.2017. Минфин готов изменить проект о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций и внести норму о включении платы за страхование в платежку ЖКХ. Об этом сообщает «Коммерсанъ» со ссылкой на заместителя главы Минфина Алексея Моисеева.



По заявлению замминистра, законопроект о защите имущества граждан от ЧС необходимо вновь вынести на обсуждение Государственной думы. В первом чтении документ был принят 27 февраля 2015 года, но далее его движение остановилось. В мае Минфин разместил для публичного обсуждения поправки ко второму чтению, которые исключали получение гражданами от государства жилья на условиях соцнайма взамен утраченного из-за ЧС и норму о включении платы за страхование в платежку ЖКХ.



Дискуссии о необходимости введения данной нормы начались с поручения президента РФ, который 5 июля обязал правительство и Банк России представить к 1 марта 2018 года предложения, как сделать доступным страхование имущества от рисков ЧС, а к 1 сентября 2017 года — концепцию единой базы о договорах страхования с привязкой к единому реестру недвижимости.



«Без решения вопроса о включении страховки в платежку ЖКХ «никакого охвата» страхованием граждан не будет, и поручение президента исполнить не удастся», — сообщает Алексей Моисеев.



Также замминистра отмечает, что в Москве расходы на страхование жилья уже 21 год включаются в платежные документы.

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