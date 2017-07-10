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Министр туризма Израиля и «Уральские авиалинии» провели переговоры в Тель-Авиве

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. В Тель-Авив прошла встреча представителей авиакомпании «Уральские авиалинии» с министром туризма Израиля Яривом Левиным и главой заграничных департаментов министерства туризма Израиля Пини Шани. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



От авиакомпании на встрече присутствовали заместитель коммерческого директора по продажам Елена Можавина и начальник службы развития и международного сотрудничества Марианна Галагура.



Встреча была посвящена развитию отношений в сфере туризма между Россией и Израилем. Ключевой темой стали полеты в Тель-Авив (аэропорт имени Давида Бен Гуриона) и Эйлат — город-курорт на юге Израиля (аэропорт Овда).



«Министерство туризма Израиля делает очень многое для продвижения страны, в том числе инициирует маркетинговые кампании, активно сотрудничает с представителями туриндустрии. В том числе субсидирует рейсы в страну. На данный момент существует две программы: программа субсидирования чартерных авиарейсов из России в Эйлат и программа субсидирования прямых авиаперелетов из России в Тель-Авив», — говорится в сообщении.



Каждый из этапов программы показывает хорошие результаты. Например, по итогам третьего этапа, который стартовал в октябре 2016 и завершился в апреле 2017 года, было выполнено 150 рейсов со средней загрузкой 82%. В общей сложности в аэропорт прибыло 26 043 гостя из РФ, что на 113% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тогда было организовано 80 перелетов со средней загрузкой 73% и было перевезено 12 229 туристов из России.



В рамках встречи также обсуждалось открытие нового аэропорта «Рамон», расположенного недалеко от Эйлата. С открытием новой воздушной гавани в этом регионе министерство ожидает увеличения количества рейсов в этот город-курорт. Министерство туризма Израиля также рассматривает возможность поддержки рейсов, которые будут выполняться и в летний период — то есть рейсы в круглогодичном режиме.



Авиакомпания «Уральские авиалинии» уже приступила к подготовке совместной кампании, которая повысит интерес к Израилю. Еще одним важным вопросом был обратный турпоток в Россию со стороны Израиля. Здесь работа только началась, но уже заметен спрос израильтян, например, к Сочи. Представители авиакомпании заявили о новом направлении, которое планируется открыть в середине октября — Минеральные Воды — Тель-Авив.

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