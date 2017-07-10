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Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий признан банкротом

10 июль 2017 (11:15)

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (ЗАО «НТЗТИ») несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Напомним, предприятие зарегистрировано в 1997 году. Основным видом деятельности является производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий.

С иском о банкротстве ЗАО «НТЗТИ» в ноябре 2016 года обратилось в суд физическое лицо. За период рассмотрения дела в суд были заявлены требования кредиторов предприятия на общую сумму свыше 35 млн руб. Временный управляющий признал невозможность восстановления платежеспособности завода.

Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ЗАО «НТЗТИ» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

Следует отметить, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Екатеринбург 9 июля попросил власти региона разобраться с невыплатой зарплат на НТЗТИ: сообщение о нарушении прав работников пришло президенту на «горячую линию». В связи с этим глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам завода.

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