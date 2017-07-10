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За I полугодие Россельхознадзор обнаружил 44 несанкционированные свалки на Среднем Урале
10 июль 2017 (10:57)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. За первые шесть месяцев 2017 года Управление Россельхознадзора по Свердловской области провело 237 контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За этот период проконтролировано более 40 тыс. гектар земель сельскохозяйственного назначения. При проведении надзорных мероприятий выявлено 58 нарушений требований земельного законодательства на площади свыше 2 тыс. га.
За отчетный период по результатам проверок составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, выдано 70 предписаний об устранении выявленных нарушений, внесено 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 18 материалов направлено в мировой суд, вынесено 59 постановлений о назначении административного наказания.
В ходе надзорной деятельности инспекторы обнаружили в регионе 44 несанкционированных свалки площадью 23,4 га, а также зарастание земельных участков на площади более 3,5 тыс. га.
Сумма наложенных административных штрафов превысила 3 млн руб., взыскано штрафов с учетом прошлых периодов на сумму около 1,6 млн руб.
Государственным органом за истекший период составлено 2 претензии о возмещении и взыскании ущерба, причиненного в результате земельных правонарушений, на общую сумму 4,05 млн руб.
За этот период проконтролировано более 40 тыс. гектар земель сельскохозяйственного назначения. При проведении надзорных мероприятий выявлено 58 нарушений требований земельного законодательства на площади свыше 2 тыс. га.
За отчетный период по результатам проверок составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, выдано 70 предписаний об устранении выявленных нарушений, внесено 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 18 материалов направлено в мировой суд, вынесено 59 постановлений о назначении административного наказания.
В ходе надзорной деятельности инспекторы обнаружили в регионе 44 несанкционированных свалки площадью 23,4 га, а также зарастание земельных участков на площади более 3,5 тыс. га.
Сумма наложенных административных штрафов превысила 3 млн руб., взыскано штрафов с учетом прошлых периодов на сумму около 1,6 млн руб.
Государственным органом за истекший период составлено 2 претензии о возмещении и взыскании ущерба, причиненного в результате земельных правонарушений, на общую сумму 4,05 млн руб.
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