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За I полугодие Россельхознадзор обнаружил 44 несанкционированные свалки на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. За первые шесть месяцев 2017 года Управление Россельхознадзора по Свердловской области провело 237 контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



За этот период проконтролировано более 40 тыс. гектар земель сельскохозяйственного назначения. При проведении надзорных мероприятий выявлено 58 нарушений требований земельного законодательства на площади свыше 2 тыс. га.



За отчетный период по результатам проверок составлено 55 протоколов об административных правонарушениях, выдано 70 предписаний об устранении выявленных нарушений, внесено 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 18 материалов направлено в мировой суд, вынесено 59 постановлений о назначении административного наказания.



В ходе надзорной деятельности инспекторы обнаружили в регионе 44 несанкционированных свалки площадью 23,4 га, а также зарастание земельных участков на площади более 3,5 тыс. га.



Сумма наложенных административных штрафов превысила 3 млн руб., взыскано штрафов с учетом прошлых периодов на сумму около 1,6 млн руб.



Государственным органом за истекший период составлено 2 претензии о возмещении и взыскании ущерба, причиненного в результате земельных правонарушений, на общую сумму 4,05 млн руб.

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