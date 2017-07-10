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В Екатеринбурге закрываются два автосалона ГК «Независимость»
10 июль 2017 (10:36)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Группа компаний «Независимость» объявила о закрытии двух автосалонов KIA и Volvo в Екатеринбурге с середины июля этого года. Об этом сообщает «Автостат».
«15 июля автоцентры «Независимость KIA» и «Независимость Volvo» в Екатеринбурге на ул. Блюхера, 50 приостанавливают продажу и обслуживание автомобилей. Данное решение обусловлено задачами диверсификации бизнеса и оптимизации портфеля брендов. Новый фокус внимания группы направлен на бизнес-единицы с высоким потенциалом развития, в том числе на бренды Mazda, Ford, продажу автомобилей с пробегом, а также на улучшение сервисного обслуживания клиентов. Сейчас мы сосредотачиваем бизнес на более прибыльных и высокомаржинальных для нас сегментах авторынка и оптимизируем модельный ряд, исключая сегменты, приносящие меньше прибыли», — цитирует агентство пресс-службу ГК «Независимость».
Напомним, Группа компаний «Независимость» является федеральным автомобильным холдингом. Компания основана в 1992 году и сегодня представлена в крупнейших региональных центрах страны — Москве (10 дилерских центров), Екатеринбурге и Уфе (по 2 автосалона). Дилерский портфель ГК «Независимость» на данный момент включает 10 автомобильных марок.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2016 года компания в общей сложности реализовала 9,1 тыс. новых автомобилей — на 27,5% меньше, чем годом ранее. Продажи автомобилей с пробегом через автосалоны холдинга в прошлом году составили 5,3 тыс. единиц (-14,8%).
«15 июля автоцентры «Независимость KIA» и «Независимость Volvo» в Екатеринбурге на ул. Блюхера, 50 приостанавливают продажу и обслуживание автомобилей. Данное решение обусловлено задачами диверсификации бизнеса и оптимизации портфеля брендов. Новый фокус внимания группы направлен на бизнес-единицы с высоким потенциалом развития, в том числе на бренды Mazda, Ford, продажу автомобилей с пробегом, а также на улучшение сервисного обслуживания клиентов. Сейчас мы сосредотачиваем бизнес на более прибыльных и высокомаржинальных для нас сегментах авторынка и оптимизируем модельный ряд, исключая сегменты, приносящие меньше прибыли», — цитирует агентство пресс-службу ГК «Независимость».
Напомним, Группа компаний «Независимость» является федеральным автомобильным холдингом. Компания основана в 1992 году и сегодня представлена в крупнейших региональных центрах страны — Москве (10 дилерских центров), Екатеринбурге и Уфе (по 2 автосалона). Дилерский портфель ГК «Независимость» на данный момент включает 10 автомобильных марок.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам 2016 года компания в общей сложности реализовала 9,1 тыс. новых автомобилей — на 27,5% меньше, чем годом ранее. Продажи автомобилей с пробегом через автосалоны холдинга в прошлом году составили 5,3 тыс. единиц (-14,8%).
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