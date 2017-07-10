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Россияне показали средний уровень финансовой грамотности

УрБК, Москва, 10.07.2017. Россия заняла девятое место среди стран G20 в рейтинге финансовой грамотности, составленном Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В России исследование проводило НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) по инициативе Минфина. Рейтинг был составлен по результатам оценки финансовых знаний, поведения и установок респондентов. Каждая страна могла получить максимальный 21 балл, значение показателя России — 12,2, средний балл по странам G20 — 12,7.



В тройку лидеров рейтинга вошли Франция, Канада и Китай, эти страны набрали 14,9, 14,6 и 14,1 баллf соответственно. А наименее финансово грамотными оказались жители Италии (11 баллов) и Саудовской Аравии (9,6 баллов).



Первым показателем рейтинга стал уровень финансовой грамотности, который оценивался с помощью теста на финансовую арифметику и знание основных экономических терминов. Так, жители Южной Кореи продемонстрировали самый высокий уровень знаний, 62% респондентов набрали минимальный необходимый балл. А в Южной Африке был отмечен наиболее низкий показатель — лишь 31% опрошенных успешно прошли тестирование. В России значение показателя оказалось средним — 45% россиян продемонстрировали необходимый уровень знаний.



Исследование финансового поведения респондентов происходило по таким показателям, как планирование личного и семейного бюджета, способность к обдуманным покупкам, своевременная оплата счетов и поддержка положительного платежного баланса. Самыми разумными в плане финансов стали жители Франции (85% опрошенных набрали минимально необходимый балл), а самый низкий показатель продемонстрировала Аргентина (25%). В РФ 44% россиян демонстрируют разумное финансовое поведение. Отмечается, что 55% россиян активно сберегают, 70% вовремя оплачивают счета, 65% следят за состоянием своих финансов и 46% формулируют долгосрочные финансовые цели.



Финансовые установки людей стали последней составляющей рейтинга, они оценивались по стремлению жить сегодняшним днем, балансу трат и сбережений, пониманию роли денег в жизни. 75% респондентов набрали минимальный балл по этому показателю в Индонезии и лишь 5% — в Саудовской Аравии. В РФ значение показателя равняется 40%.

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