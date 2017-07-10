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Экс-директора Красноуральского химического завода обвиняют в нарушении правил безопасности

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Следственные органы СК РФ по Свердловской области завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Екатеринбурга, которая ранее занимала должность директора Красноуральского химического завода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека».



«По данным следствия, с 2014 года на указанном предприятии не обеспечивались условия для надлежащего хранения и утилизации остатков химического производства взрывчатых веществ, в связи с чем компоненты взрывчатых веществ на протяжении длительного времени хранились ненадлежащим образом, представляя опасность для жизни и здоровья граждан. Так, 13 марта 2016 года произошел инцидент, когда в ходе работ по демонтажу промышленного металлического резервуара в атмосферу выделился высокотоксичный газ», — говорится в сообщении.



По уголовному делу следователем СКР проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Так, допрошено свыше 50 лиц из числа бывших работников предприятия, местных жителей и иных граждан и должностных лиц. Проведено 18 взрывотехнических судебных экспертиз и техническая судебная экспертиза. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



В ходе расследования следователем СКР выяснялись причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. По итогам этой работы внесены представления в территориальный орган Ростехнадзора и в службу судебных приставов.

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