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Центробанк может запретить автоперевод денег с карт «Мир»

УрБК, Москва, 10.07.2017. Центральный банк России может ввести запрет на автоматический перевод средств с карты «Мир» на другие платежные карты. Об этом сообщают «Ведомости».



Многие банки думают предложить услугу автоматического перевода средств с карты «Мир» на другие карты. Эта ситуация всерьез беспокоит Центробанк: по закону к счетам, на которые получают зарплаты бюджетники, может быть привязана только карта «Мир», но люди могут включить автоперевод денег и не платить «Миром». Поэтому ЦБ может ограничить автопереводы с карт «Мир» на карты другие платежные системы.



Как рассказал один из источников газеты, в ЦБ идут «серьезные совещания», как можно ограничить автопереводы с «Мира». Скорее всего, ЦБ выпустит нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать функцию автоперевода к счетам бюджетников.



Идея ограничить автопереводы в том, что клиентам будет неудобно каждый раз в ручном режиме переводить средства, и тогда они с большей вероятностью будут пользоваться «Миром».



По словам источника, Сбербанк планирует предлагать автопереводы всем клиентам. Деньги будут проходить транзитом через счета с «Миром» (чтобы соблюсти закон) и попадать на другие счета, к которым можно привязывать любые карты.



«Госбанку это нужно из-за крупного контракта с Visa», в противном случае он не обеспечит прописанных в договоре оборотов», — объясняет собеседник «Ведомостей».

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