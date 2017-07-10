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Президент России открыл выставку «Иннопром» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Накануне, 9 июля, президент РФ Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Екатеринбург принял участие в открытии VIII Международной промышленной выставки «Иннопром-2017». Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



По словам Владимира Путина, опыт «Иннопрома» поможет Екатеринбургу в проведении выставки «Экспо» в случае, если заявку России одобрят. Президент пожелал участникам выставки плодотворной работы и выразил уверенность, что запланированная на выставке программа окажет позитивное влияние на обновление российской промышленности и укрепление международной интеграции.



«Мы уделяем особое внимание продвижению цифровой экономики, ее основные направления обсуждались на этой неделе на совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам. У нас только что прошло международное крупное мероприятие в Гамбурге, где этому тоже было уделено особое внимание. На «Иннопроме» будут представлены российские и иностранные компании, активно внедряющие передовые технологии. Очень важно видеть реальную эффективность внедрения передовых технологий. У «Иннопрома» насыщенная, интересная, многоплановая деловая программа. Его деловой, одновременно дружеский настрой чувствуется уже в самом начале. Это свидетельство уже сложившейся традиции выставки, ее высокого потенциала», — заявил Владимир Путин.



Гостей выставки также поприветствовали министр промышленности России Денис Мантуров и министр экономики, промышленности и торговли Японии Херосиго Сэко.



Главная промышленная выставка России «Иннопром-2017» пройдет с 10 по 13 июля в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Тема выставки в этом году — «Умное производство». В экспозиции участвует 640 индустриальных компаний из 17 стран. 95 государств направили на мероприятие свои торгово-промышленные делегации. Страной-партнером выставки в этом году выступает Япония. За 4 дня работы выставки пройдет более 150 деловых мероприятий.

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