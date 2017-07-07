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Реальный эффективный курс рубля в июне снизился на 1,5%
7 июль 2017 (18:21)
УрБК, Москва, 07.07.2017. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 3,7%, а в июне снизился на 1,5%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.
Индекс реального курса рубля к доллару США в июне снизился на 0,6% по сравнению с маем, к евро — на 1,9%.
Индекс реального курса рубля к доллару США в июне снизился на 0,6% по сравнению с маем, к евро — на 1,9%.
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