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В Челябинской области Россельхознадзор остановил незаконный ввоз из Казахстана более 22 тонн продукции

УрБК, Челябинск, 07.07.2017. На российско-казахстанском участке границы, на КПП «Троицк», 6 июля при осуществлении документарного контроля выявлено два нарушения при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.



Ввозилась подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска двумя автотранспортными средствами с нарушением законодательства РФ в области карантина растений: арбузы в количестве 20,3 т, дыни в количестве 1,65 т, лук репчатый в количестве 0,1 т.



Продукция следовала из Южно-Казахстанской и Костанайской областей Республики Казахстан в г. Сургут и в Челябинскую область. При проверке выяснилось, что на товар предъявлены недействительные фитосанитарные сертификаты. Указанные в сертификатах данные не соответствовали фактически перевозимой продукции. В связи с нарушениями требований международного и российского законодательства ввоз всех партий продукции был запрещен.



Грузы под контролем инспекторов челябинского Россельхознадзора и представителей казахстанской инспекции по карантину растений и фитосанитарных контрольных постов возвращены на территорию Республики Казахстан.

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