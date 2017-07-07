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Госдума одобрила повышение порога задолженности для запрета выезда за границу до 30 тыс. рублей

УрБК, Москва, 07.07.2017. Госдума одобрила во втором чтении законопроект, увеличивающий планку долга, после которой судебный пристав может ограничить должнику выезд за границу. В документе предлагается увеличить максимально допустимый долг с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., сообщает «Коммерсантъ».



Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 октября. Согласно проекту закона, нововведения не будут распространяться на должников по алиментам, по возмещению компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также по выплатам имущественного и морального ущерба.



В 2017 году, как отмечает издание, судебные приставы могут испортить отпуск 1,5 млн россиян — именно столько человек в мае не имели права на выезд за рубеж из-за долгов. При этом судебные исполнители стали чаще запрещать неплательщикам пересекать границу — с января по март они выдали 870 тыс. таких постановлений, что вдвое больше, чем годом ранее.

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