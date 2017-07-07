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Госдума одобрила повышение порога задолженности для запрета выезда за границу до 30 тыс. рублей
7 июль 2017 (17:23)
УрБК, Москва, 07.07.2017. Госдума одобрила во втором чтении законопроект, увеличивающий планку долга, после которой судебный пристав может ограничить должнику выезд за границу. В документе предлагается увеличить максимально допустимый долг с 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., сообщает «Коммерсантъ».
Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 октября. Согласно проекту закона, нововведения не будут распространяться на должников по алиментам, по возмещению компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также по выплатам имущественного и морального ущерба.
В 2017 году, как отмечает издание, судебные приставы могут испортить отпуск 1,5 млн россиян — именно столько человек в мае не имели права на выезд за рубеж из-за долгов. При этом судебные исполнители стали чаще запрещать неплательщикам пересекать границу — с января по март они выдали 870 тыс. таких постановлений, что вдвое больше, чем годом ранее.
Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 октября. Согласно проекту закона, нововведения не будут распространяться на должников по алиментам, по возмещению компенсаций за причинение вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также по выплатам имущественного и морального ущерба.
В 2017 году, как отмечает издание, судебные приставы могут испортить отпуск 1,5 млн россиян — именно столько человек в мае не имели права на выезд за рубеж из-за долгов. При этом судебные исполнители стали чаще запрещать неплательщикам пересекать границу — с января по март они выдали 870 тыс. таких постановлений, что вдвое больше, чем годом ранее.
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