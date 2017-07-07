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Завод «Уральские локомотивы» посетил президент РЖД Олег Белозеров

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. На заводе «Уральские локомотивы» 5 июля 2017 года состоялось выездное заседание Совета по взаимодействию ОАО «РЖД» с предприятиями транспортного машиностроения под председательством президента Российских железных дорог Олега Белозерова.



Как сообщает пресс-служба Группы Синара, участие в мероприятии приняли члены правления ОАО «РЖД», начальники железных дорог, руководители локомотивостроительных предприятий и сервисных компаний.



Рабочий визит президента РЖД Олега Белозерова, который впервые посетил завод «Уральские локомотивы», начался с осмотра производственного комплекса предприятия. Представляя полный производственный цикл создания магистральных грузовых локомотивов и скоростных электропоездов, председатель совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский и генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Александр Салтаев особое внимание уделили объектам производства, способствующим улучшению качества выпускаемого предприятием подвижного состава.



Участники мероприятия познакомились с технологией потактовой модульной сборки локомотивов на примере грузового электровоза 2ЭС6. Во время сборки электровоз перемещается по поточной линии, где поочередно монтируется оборудование. Такая технология позволяет оперативно проводить гарантийное обслуживание локомотивов, поскольку модули оборудования взаимозаменяемы, что значительно сокращает время на ремонт. С 2006 года и к настоящему моменту завод отправил РЖД уже 702 электровоза серии 2ЭС6. Также гости побывали на высокотехнологичном роботизированном производстве тележек, основу которого составляет современное уникальное универсальное оборудование, позволяющее выпускать тележки различных модификаций для рельсового транспорта.



На территории предприятия для участников заседания была организована поездка на электропоезде «Ласточка», специально подготовленного для эксплуатации на Московском центральном кольце. Салоны вагонов этой модификации «Ласточек» дополнительно оснащены поручнями, в отдельных вагонах организовано место для провоза велосипедов, организован широкополосный доступ в сеть Интернет. Интегрированная система информирования пассажиров электропоездов «Ласточка», в комплектации для МЦК, дополнительно оснащена мониторами для трансляции информационно-развлекательного видеоряда.



В ходе осмотра предприятия президент ОАО «РЖД» и участники заседания посетили диспетчерский центр предприятия. Центр оснащен уникальной электронной системой учета отказов оборудования, при помощи которой специалисты сервисной службы завода в онлайн режиме получают информацию о техническом состоянии и работе всех систем выпускаемых на предприятии локомотивов и электропоездов. Внедренная система решает целый ряд вопросов, касающихся эффективного управления процессом обеспечения сервисного обслуживания в плотном взаимодействии с машинистами и сотрудниками сервисных служб.



Президент РЖД высоко оценил производственную базу завода «Уральские локомотивы» и современные технологические решения, применяемые при выпуске магистральных грузовых электровозов и скоростных электропоездов «Ласточка». «Уральские локомотивы» — предприятие с большим потенциалом и высокой производственной культурой, — отметил Олег Белозеров. – Очень важно, что на заводе вкладываются средства в оборудование, обучение персонала, а также в создание информационной системы обратной связи между производителем и эксплуатантами подвижного состава для повышения качества сопровождения локомотивов и поездов».



В ходе совещания участники рассмотрели вопросы сервисного обслуживания и заводского ремонта тягового подвижного состава, а также обсудили изменения в организации закупок новых локомотивов.

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