Новости дня

«УАЗ» отзывает около 70 тыс. машин из-за возможных проблем с тормозами и электрикой

УрБК, Москва, 07.07.2017. «УАЗ» (входит в группу Sollers Вадима Швецова) начинает отзывную кампанию автомобилей модели «Патриот», «Пикап» и «Карго» из-за возможных проблем с тормозами и электрикой. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные «УАЗа».



«Причиной проведения отзывной кампании является необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Проведение отзывной кампании носит проверочный характер», — отмечается в сообщении компании.



Как сообщается, отзыв затронет автомобили, произведенные с января 2014 по май 2017 года. Как пояснил агентству представитель Sollers, будет отозвано около 70 тыс. машин.



Ранее «УАЗ» уже запустил кампанию по отзыву 11,068 тыс. автомобилей модели «Хантер» из-за некачественных нагнетательных шлангов гидроусилителя руля. Таким образом, за две отзывные кампании Ульяновский завод отзовет более 80 тыс. автомобилей.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: