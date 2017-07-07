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За 10 лет количество сельхозорганизаций в Свердловской области сократилось на 16,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. За 10 лет количество сельскохозяйственных организаций уменьшилось в Свердловской области на 16,7%, с 829 в 2006 году до 691 в 2016-м. Такие данные озвучила сегодня руководитель Свердловскстата Елена Кутина на основе предварительных результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.



В то же время площадь земельных участков в среднем на 1 организацию за указанный период сократилась на 44,4%. В категории крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей произошло укрупнение площади земельных участков при уменьшении числа объектов — на 40% и 12,3% соответственно.



В категории личных подсобных хозяйств сокращение произошло и по количеству объектов, и по площади земель — на 17,9% и 33,3% соответственно. При этом основное снижение числа ЛПХ зафиксировано в городских округах и городских поселениях, а вот уменьшение площади земель — в сельских поселениях.



На фоне сокращение сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств интересен рост некоммерческих объединений граждан — садоводческих, дачных товариществ. У последних средняя площадь земли в пересчете на 1 организацию увеличилась с 1,3 га в 2006 году до 24,1 га в 2016 году.



В целом во Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения 2016 года в Свердловской области приняли участие 691 сельскохозяйственная организация, 1 911 крестьянско-фермерских хозяйств, 419 тыс. личных подсобных хозяйств и 3 859 некоммерческих объединений граждан. Полностью предварительные результаты переписи статистики планируют представить в IV квартале 2017 года, а окончательные — в конце 2018 года. Благодаря этим данным будет понятен ресурсный потенциал сельского хозяйства региона, в том числе по муниципалитетам.

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