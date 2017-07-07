Средний Урал теряет аграриев

Органы статистики озвучили предварительные данные по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, пока по двум показателям — числу организаций и площади земель. Однако и их можно сравнить с данными предыдущей переписи 2006 года. В Свердловской области за последние 10 лет сократилось количество объектов практически по всем категориям — сельскохозяйственным организациям, крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам. При этом значительно выросло число некоторых видов некоммерческих объединений граждан.В целом по России объектами переписи стали 36,5 тыс. сельскохозяйственных организаций, 175 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и 23,5 млн личных подсобных хозяйств (ЛПХ), рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко. По его словам, основная тенденция, которую пока выделили специалисты, — сокращение числа сельскохозяйственных организаций.«По сравнению с прошлой переписью, их количество сократилось на 40%. Процент довольно большой, но параллельный тренд — укрупнение этих организаций. По сравнению с 2006 годом они занимают гораздо большую посевную площадь — в 1,7 раза. Кроме того, существенно изменилась структура сельскохозяйственных организаций. Если раньше основная масса приходилась на организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, которых было соответственно 47,35%, то в 2016 году доля малых предприятий возросла до 67%», — рассказал представитель органа статистики.Свердловская область поддерживает общероссийский тренд по сокращению сельскохозяйственных организаций, однако без их укрупнения. За 10 лет их количество уменьшилось в регионе на 16,7%, а общая площадь земельных участков в среднем на 1 организацию — на 44,4%.Значительно сократилось на Среднем Урале число КФХ — на 42,7%. Однако в этом сегменте как раз произошло заметное укрупнение: с 2006 года фермеры в среднем увеличили площадь обрабатываемых полей на 63,75%. Более чем в 2 раза в Свердловской области выросло количество индивидуальных предпринимателей в сфере АПК, а площадь их земельных участков в пересчете на одного ИП — на 39,7%.В категории личных подсобных хозяйств сокращение произошло и по количеству объектов, и по площади земель — на 17,9% и 33,3% соответственно. При этом основное снижение числа ЛПХ зафиксировано в городских округах и городских поселениях, а вот уменьшение площади земель — в сельских поселениях.На фоне сокращения сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств интересен рост некоммерческих объединений граждан — садоводческих, дачных товариществ. У последних средняя площадь земли в пересчете на 1 организацию увеличилась с 1,3 га в 2006 году до 24,1 га в 2016 году.По предварительным данным переписи, обеспеченность сельскохозяйственными угодьями и пахотными землями на одного жителя Свердловской области составляет 0,6 и 0,34 га соответственно. Как отметила руководитель Свердловскстата Елена Кутина, это наименьший показатель по регионам Уральского федерального округа.«По численности населения и территории Свердловская область самая крупная на Урале, однако обеспеченность сельскохозяйственными угодьями и пахотными землями является наименьшей. По Уральскому федеральному округу сельское хозяйство наиболее развито в Курганской области», — отметила Елена Кутина.В целом во Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения 2016 года в Свердловской области приняли участие 691 сельскохозяйственная организация, 1 911 крестьянско-фермерских хозяйств, 419 тыс. личных подсобных хозяйств и 3 859 некоммерческих объединений граждан. Полностью предварительные результаты переписи статистики планируют представить в IV квартале 2017 года, а окончательные — в конце 2018 года. Благодаря этим данным будет понятен ресурсный потенциал сельского хозяйства в России, в том числе по муниципалитетам.