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В Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги

7 июль 2017 (16:10)

Противники проведения саммита G20 в Гамбурге поджигают патрульные машины, блокируют дороги и пытаются прорваться в особо охраняемую зону рядом с местом проведения саммита. ОБ этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Сообщается, что в разных районах Гамбурга происходят столкновения полиции с группами демонстрантов численностью от 200 до 1 тыс. человек. Протестующие используют зажигательную смесь для поджога патрульных машин, полицейские применяют дубинки и водометы.

Также сообщается, что полицейские были стянуты к отелю Парк Хаятт, где остановился президент России Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.

Протестная акция под названием «Welcome to hell» началась с четверга, 6 июля.

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