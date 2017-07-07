Дайджест
В Гамбурге противники саммита G20 поджигают машины и блокируют дороги
7 июль 2017 (16:10)
Противники проведения саммита G20 в Гамбурге поджигают патрульные машины, блокируют дороги и пытаются прорваться в особо охраняемую зону рядом с местом проведения саммита. ОБ этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Berliner Morgenpost.
Сообщается, что в разных районах Гамбурга происходят столкновения полиции с группами демонстрантов численностью от 200 до 1 тыс. человек. Протестующие используют зажигательную смесь для поджога патрульных машин, полицейские применяют дубинки и водометы.
Также сообщается, что полицейские были стянуты к отелю Парк Хаятт, где остановился президент России Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.
Протестная акция под названием «Welcome to hell» началась с четверга, 6 июля.
Сообщается, что в разных районах Гамбурга происходят столкновения полиции с группами демонстрантов численностью от 200 до 1 тыс. человек. Протестующие используют зажигательную смесь для поджога патрульных машин, полицейские применяют дубинки и водометы.
Также сообщается, что полицейские были стянуты к отелю Парк Хаятт, где остановился президент России Владимир Путин, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл.
Протестная акция под названием «Welcome to hell» началась с четверга, 6 июля.
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