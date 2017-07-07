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Нидерланды объявили персоной нон грата вице-премьера Турции

7 июль 2017 (16:10)

Руководство Нидерландов объявило персоной нон грата вице-премьер Турции Тугрула Тюркеша. Об этом сообщает Reuters.

Данное решение было принято в связи с планами Т.Тюркеша посетить приуроченную к годовщине неудавшегося военного переворота в Турции церемонию, которую организуют проживающие в стране турки.

Власти отметили, что присутствие Тюркеша и других представителей турецкого правительства нежелательно в связи с текущим состоянием отношений между государствами.

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