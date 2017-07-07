Дайджест

Нидерланды объявили персоной нон грата вице-премьера Турции

Руководство Нидерландов объявило персоной нон грата вице-премьер Турции Тугрула Тюркеша. Об этом сообщает Reuters.



Данное решение было принято в связи с планами Т.Тюркеша посетить приуроченную к годовщине неудавшегося военного переворота в Турции церемонию, которую организуют проживающие в стране турки.



Власти отметили, что присутствие Тюркеша и других представителей турецкого правительства нежелательно в связи с текущим состоянием отношений между государствами.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: