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МАК: в I полугодии 2017 года в России произошло 16 авиационных происшествий
7 июль 2017 (16:10)
В первом полугодии текущего года с гражданскими воздушными судами государств — участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства при выполнении всех видов авиационных работ и перевозок произошло 191 авиационных происшествий. Об этом сообщается в материалах Межгосударственного авиационного комитета.
Также стало известно, что из них произошло 9 катастроф, в которых погибли 18 человек.
В свою очередь в коммерческой авиации имели место 9 авиационных происшествий, в том числе 3 катастрофы, в которых погибли 5 человек. В авиации общего назначения имели место 10 авиапроисшествий, в том числе 6 катастроф, погибли 13 человек.
В России за шесть месяцев произошло 16 авиационных происшествий, в том числе 6 катастроф, погибли 14 человек.
Также стало известно, что из них произошло 9 катастроф, в которых погибли 18 человек.
В свою очередь в коммерческой авиации имели место 9 авиационных происшествий, в том числе 3 катастрофы, в которых погибли 5 человек. В авиации общего назначения имели место 10 авиапроисшествий, в том числе 6 катастроф, погибли 13 человек.
В России за шесть месяцев произошло 16 авиационных происшествий, в том числе 6 катастроф, погибли 14 человек.
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