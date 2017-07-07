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В Норильске при взрыве в шахте погибло трое рабочих

«Норильский никель» сообщил о трех погибших при взрыве метана на шахте рудника «Заполярный» в Норильске. Об этом сообщает РИА «Новости».



«По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. На месте взрыва, по предварительным данным, погибло три работника, несколько получили травмы. Данные уточняются», — сообщили в компании.



Отмечается, что весь персонал шахты эвакуировали на поверхность, пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.

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