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В Норильске при взрыве в шахте погибло трое рабочих
7 июль 2017 (16:09)
«Норильский никель» сообщил о трех погибших при взрыве метана на шахте рудника «Заполярный» в Норильске. Об этом сообщает РИА «Новости».
«По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. На месте взрыва, по предварительным данным, погибло три работника, несколько получили травмы. Данные уточняются», — сообщили в компании.
Отмечается, что весь персонал шахты эвакуировали на поверхность, пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.
«По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. На месте взрыва, по предварительным данным, погибло три работника, несколько получили травмы. Данные уточняются», — сообщили в компании.
Отмечается, что весь персонал шахты эвакуировали на поверхность, пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.
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