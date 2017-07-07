Дайджест
В Гамбурге саммит G20 начал работу
7 июль 2017 (16:09)
В Гамбурге стартовал саммит «большой двадцатки», который начался с церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств-участников. Об этом сообщает «Интерфакс».
Глава российского государства прибыл в Гамбург ночью, с утра президент РФ уже принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.
Сегодня Владимир Путин впервые встретится с Дональдом Трампом. Кроме того, запланировано еще несколько двусторонних переговоров. Президент России встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и с премьером Японии Синдзо Абэ.
Глава российского государства прибыл в Гамбург ночью, с утра президент РФ уже принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.
Сегодня Владимир Путин впервые встретится с Дональдом Трампом. Кроме того, запланировано еще несколько двусторонних переговоров. Президент России встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и с премьером Японии Синдзо Абэ.
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