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В Гамбурге саммит G20 начал работу

В Гамбурге стартовал саммит «большой двадцатки», который начался с церемонии официальной встречи канцлером Германии Ангелой Меркель глав делегаций государств-участников. Об этом сообщает «Интерфакс».



Глава российского государства прибыл в Гамбург ночью, с утра президент РФ уже принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.



Сегодня Владимир Путин впервые встретится с Дональдом Трампом. Кроме того, запланировано еще несколько двусторонних переговоров. Президент России встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и с премьером Японии Синдзо Абэ.

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