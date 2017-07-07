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Продажи легковых авто и LCV в июне в России выросли на 15%

7 июль 2017 (16:06)

УрБК, Москва, 07.07.2017. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июне в России выросли на 15%, в годовом выражении — до 141,084 тыс. штук. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«Российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. 15% рост в июне и 12% рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

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