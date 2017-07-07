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Бывший директор Красноуральского химзавода обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах
7 июль 2017 (15:43)
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. Утверждено обвинительное заключение по уголовном делу в отношении бывшего директора ООО «Красноуральский химический завод». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемая в период с февраля по апрель 2016 года допустила к проведению работ подрядную организацию, не имеющую допуск на демонтаж оборудования опасного производственного объекта.
Кроме того, демонтаж оборудования проводился без выполнения мероприятий по его очистке от опасных материалов с использованием огневых работ. При этом наряд-допуски не оформлялись и отсутствовала аттестация сварочной технологии.
«После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красноуральский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет», — отметили в надзорном ведомстве.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемая в период с февраля по апрель 2016 года допустила к проведению работ подрядную организацию, не имеющую допуск на демонтаж оборудования опасного производственного объекта.
Кроме того, демонтаж оборудования проводился без выполнения мероприятий по его очистке от опасных материалов с использованием огневых работ. При этом наряд-допуски не оформлялись и отсутствовала аттестация сварочной технологии.
«После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Красноуральский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет», — отметили в надзорном ведомстве.
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