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В Свердловской области господдержку получает 1,5% субъектов малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. В Свердловской области в 2015 году господдержку получили около 12 тыс. субъектов малого предпринимательства, это 1,5% от общего количества подобных предприятий в регионе. Такие данные озвучила руководитель Свердловскстата Елена Кутина в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.



По данным сплошного статистического наблюдения Росстата, всего в Свердловской области в 2015 году зафиксировано 88 тыс. малых предприятий и 86,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2010 годом их количество выросло на 25,5 тыс. и 2,4 тыс. соответственно.



В расчете на 1 тыс. человек населения области приходилось 20,3 юридических лиц и 20 индивидуальных предпринимателей, в то время как в целом по России показатель ниже — 15,3 и 19,1 соответственно.



В отчетном 2015 году деятельность осуществляли 71,1% малых предприятий (в 2010 году — 55,8%), 66% индивидуальных предпринимателей (в 2010 году — 52,5%).



В отчетном периоде число замещенных рабочих мест в секторе малого предпринимательства Свердловской области превысило 600 тыс. человек — 492,7 тыс. человек на предприятиях и 164,1 тыс. человек у индивидуальных предпринимателей. Каждый третий (35%) работал в оптовой и розничной торговле. При этом каждый пятый индивидуальный предприниматель (20%) признался, что работал в качестве наемного работника у другого предпринимателя или юридического лица.

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