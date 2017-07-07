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Официальный курс долл. США вырос на 13 коп., евро — на 56 коп.

7 июль 2017 (14:43)

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США вырос на 13,66 коп., до 60,37 руб. Курс евро — 56,56 коп., до 68,94 руб.

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