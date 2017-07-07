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Роспотребнадзор оштрафовал свердловские компании, оказывающие финансовые услуги, на 2,4 млн рублей
7 июль 2017 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2017 года поступило 529 обращений граждан в области оказания финансовых услуг: 353 жалобы на банковские организации, 119 — на страховые компании и 11 — на микрофинансовые организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Количество обращений в области защиты прав потребителей финансовых услуг снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что может свидетельствовать о некотором улучшении ситуации на данном секторе рынка.
Тем не менее, по состоянию на конец июня 2017 года, управление провело 73 мероприятия по контролю в области защиты прав потребителей финансовых услуг, в ходе 63 из них выявлены нарушения. По итогам надзорных мероприятий составлено 109 протоколов об административном правонарушении, вынесено 113 постановлений о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов составила 2,4 млн руб.
С целью судебной защиты прав потребителей Управление Роспотребнадзора подает иски в защиту прав граждан и заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей.
Так, Свердловским областным судом поддержана позиция ведомства по очередному иску в защиту прав гражданина, пострадавшего от недобросовестных действий ОАО «ВУЗ-Банк». Банк допустил обман потребителя, заключая с гражданином, имевшим намерение сделать вклад в банке, договор займа от имени ООО «Факторинговая компания «Лайф». Сама компания в скором времени объявила о своем банкротстве. В пользу потребителя с кредитной организации были взысканы убытки, штраф, а также компенсация морального вреда.
Кроме того, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в I полугодии 2017 года провело порядка 1,3 тыс. консультаций по вопросам финансовых услуг, при этом составлено 89 претензий и 42 иска в суд. Сумма, возмещенная потребителям в досудебном и судебном порядке, составила 1,2 млн руб.
Количество обращений в области защиты прав потребителей финансовых услуг снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что может свидетельствовать о некотором улучшении ситуации на данном секторе рынка.
Тем не менее, по состоянию на конец июня 2017 года, управление провело 73 мероприятия по контролю в области защиты прав потребителей финансовых услуг, в ходе 63 из них выявлены нарушения. По итогам надзорных мероприятий составлено 109 протоколов об административном правонарушении, вынесено 113 постановлений о назначении административного наказания, общая сумма наложенных штрафов составила 2,4 млн руб.
С целью судебной защиты прав потребителей Управление Роспотребнадзора подает иски в защиту прав граждан и заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей.
Так, Свердловским областным судом поддержана позиция ведомства по очередному иску в защиту прав гражданина, пострадавшего от недобросовестных действий ОАО «ВУЗ-Банк». Банк допустил обман потребителя, заключая с гражданином, имевшим намерение сделать вклад в банке, договор займа от имени ООО «Факторинговая компания «Лайф». Сама компания в скором времени объявила о своем банкротстве. В пользу потребителя с кредитной организации были взысканы убытки, штраф, а также компенсация морального вреда.
Кроме того, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в I полугодии 2017 года провело порядка 1,3 тыс. консультаций по вопросам финансовых услуг, при этом составлено 89 претензий и 42 иска в суд. Сумма, возмещенная потребителям в досудебном и судебном порядке, составила 1,2 млн руб.
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