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Сотруднику «СУАЛа» увеличили размер компенсации за моральный вред до 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. По результатам прокурорской проверки сотруднику ОАО «СУАЛ» увеличили размер компенсации морального вреда за профессиональное заболевание на производстве с 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина обратился в Краснотурьинский городской суд с иском к предприятию о возмещении морального вреда, причиненного в связи с профессиональным заболеванием, и по результатам разбирательства получил компенсацию в размере 30 тыс. руб.



Отмечается, что при рассмотрении дела суд руководствовался положениями коллективного договора, который в подобных случаях устанавливает единовременную выплату в размере 1 тыс. руб. за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности. Но также выяснилось, что взыскание суммы большей, чем установлено корпоративным документом, допускается и не противоречит закону. Кроме того, в материалах дела не было информации о том, что сторонами было достигнуто соглашение о порядке и размерах выплаты компенсации.



Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес кассационное представление на решение Краснотурьинского городского суда и апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда.



Президиумом Свердловского областного суда кассационное представление прокурора удовлетворено, апелляционное определение Свердловского областного суда отменено.



По результатам нового судебного разбирательства решение Краснотурьинского городского суда Свердловской области изменено, размер компенсации морального вреда, подлежащий взысканию в пользу заявителя, увеличен до 100 тыс. руб.

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