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Русская медная компания презентует бизнес-концепцию «Умная медь» на «Иннопроме-2017»

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. Основой экспозицией Русской медной компании (РМК) на «Иннопроме-2017» в этом году станет концепция «Умная медь». Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Это стандарт высокотехнологичного, эффективного и ответственного производства, внедряемый компанией на своих предприятиях. Он заключается в сочетании современных технологий и ответственного отношения к окружающей среде для выпуска высококачественной медной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке», — пояснили в пресс-службе.



По традиции стенд компании обещает стать одним из самых ярких и масштабных на форуме. С использованием передовых современных экспозиционных технологий РМК представит здесь всю производственную цепочку от добычи руды до выпуска готовой продукции.



Посетители стенда смогут побывать в театре технологий, посмотреть голографическое представление, совершить прогулку по предприятиям Группы РМК с помощью виртуальной реальности и даже принять участие в виртуальном боксерском поединке.



Информация о социальных проектах Русской медной компании будет представлена посредством новейших высокотехнологичных мультимедиа. Для детей будет предусмотрена специальная зона, где в игровой форме они смогут узнать об экологических проектах РМК.



«Мы верим, что использование «умных» технологических процессов, этичное отношение к окружающей среде и соблюдение интересов территорий присутствия — это единственная экономически оправданная модель организации производства, которая позволит России конкурировать на мировой арене. Участвуя в выставке, мы хотим показать, как принципы «Умной меди» находят практическое применение на наших предприятиях, рассказать о конкретных результатах, которых нам удалось достичь в этой области, и о ближайших планах на будущее. Мы убеждены в том, что российская промышленность может быть прогрессивной, высокотехнологичной и конкурентоспособной. Приглашаем участников и гостей «Иннопрома-2017» лично в этом убедиться на нашем стенде», — сказал президент Русской медной компании Всеволод Левин.

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