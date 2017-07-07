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После предостережения прокурора предприятие «Уралаэрогеодезия» выплатило долг по зарплате в 8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. После вмешательства Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО руководство предприятия «Уралаэрогеодезия» в Екатеринбурге погасило долги по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки выяснилось, что общая сумма задолженности перед 110 сотрудниками предприятия достигла 8 млн руб., что нарушало гарантированные законом права граждан на вознаграждение за труд.



В целях защиты интересов граждан 27 июня 2017 года заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев объявил генеральному директору предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона, предупредив его о возможном привлечении к административной и уголовной ответственности в случае непринятия мер по погашению задолженности.



В результате задолженность по заработной плате перед работниками АО «Уралаэрогеодезия» была полностью погашена.

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