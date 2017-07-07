Новости дня

НАФИ: Россияне стали больше тратить и меньше сберегать

УрБК, Москва, 07.07.2017. Сберегательное поведение россиян изменилось: два года назад граждане откладывали деньги, а сейчас расходуют все на текущие нужды. Об этом сообщает аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).



В ситуации экономической неопределенности россияне меняют свои финансовые привычки. Так, за два года сберегательное поведение населения претерпело кардинальные изменения: в 2015 году 47% опрошенных старались сначала откладывать средства, а потом остаток расходовать. А сегодня 46% тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают (два года назад таковых было 15%). Доля тех, кто сначала тратит, а затем оставшееся откладывает, остается неизменной (36%). Показательно, что стратегию «тратить все средства и не делать накоплений» наиболее склонны выбирать экономически активные граждане 35-44 лет (51%).



На сегодняшний день сбережения есть у трети россиян (32%). Последние несколько лет доля сберегающего населения колеблется в пределах 27-32%. Стоит отметить, что наиболее склонны сберегать молодые люди 18-24 лет и представители старшего поколения (55 лет и более): в этих возрастных группах доля имеющих накопления — 36-37%, в то время как среди экономически активной группы 35-44-летних таковых только 29%.



Чаще всего люди откладывают средства на всякий случай (53%). Вторая по популярности цель накоплений — отдых или лечение (26%), и эта статья стала актуальной в последнее время (в 2012 году она занимала лишь пятую строчку и ее отмечали только 17%). Третье место в рейтинге наиболее распространенных целей сбережений — ремонт квартиры или дома (18%). Еще 16% копят «на старость», и доля таковых за пять лет снизилась с 24%. Откладывать средства на покупку дорогих вещей предпочитают 13%. Каждый десятый сберегает, чтобы купить недвижимость (9%), причем эта статья стала менее популярна по сравнению с 2012 годом (22%). На образование (свое или близких) копят 7% (вдвое меньше по сравнению с 2012 годом — 13%), а на покупку автомобиля — 4% (втрое меньше, чем пять лет назад — 15%).



Почти половина имеющих сбережения (46%) отмечает, что их объем за последний год не изменился. Около четверти сообщили об увеличении накоплений (23%), и почти такое же число отметило, что сбережения уменьшились (27%).



Большинство россиян, имеющих сбережения, признаются, что при исчезновении всех источников доходов накоплений хватит не более чем на три месяца (62%). Только 9% отмечают, что смогут прожить на них более полугода. В 2015 году опрошенные давали такие же оценки.



Треть имеющих сбережения полагают, что в ближайший год их возможности накапливать уменьшатся (33%). Каждый пятый, наоборот, прогнозирует возможный рост (21%). Еще 26% считает, что ситуация не изменится.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: