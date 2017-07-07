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Стоимость размещения рекламных конструкций в Екатеринбурге по итогам торгов выросла в 4,2 раза

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. В Екатеринбурге завершился крупный аукцион по продаже мест под рекламные конструкции на территории города. Итоги торгов опубликованы на портале Фонда имущества Свердловской области.



Всего на продажу было выставлено 20 лотов, разыграть удалось 16 из них. При этом итоговая цена по ним в сумме превысила 42 млн руб., это в 4,2 раза больше начальной.



При шаге аукциона в 115 тыс. руб. по некоторым лотам цену повышали свыше сотни раз. Так, самым привлекательным для участников стал лот № 12, который предоставлял право на установку и эксплуатацию рекламных щитов формата «суперсайт» в центре города. Победителем в торгах за него стало ООО «Гэллери Сервис», которое готово заключить контракт по цене, в 10 раз превосходящей начальную — 23,8 млн руб.



В результате аукциона «Гэллери Сервис» стал победителем по трем лотам, такой же результат показало ООО «Блэк Борд». Помимо них право за заключение контрактов выиграли еще 8 компаний — ООО «Проспект Медиа», ООО «Абсолют-Урал», ООО «ГринМаркет», ООО «Федерация-наружная реклама», ООО «ЭРА», ООО «Виджет», ООО «Хэт-Трик» и ООО «Рекламная фирма «Ай».

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