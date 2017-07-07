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В Екатеринбурге суд взыскал с недобросовестной заводчицы более 14 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга взыскал с недобросовестной заводчицы более 14 тыс. руб. за отказ передать покупателю породистого котенка по договору купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Установлено, что в марте 2016 года жительница Екатеринбурга заключила с заводчицей договор купли-продажи породистого котенка, по условиям которого внесла предоплату 3 тыс. руб., а оставшиеся 10 тыс. руб. должна была уплатить в апреле после получения питомца. Но в установленный срок владелица животного не отдала котенка, сказав, что он не прошел полный курс лечения и нуждается в особом уходе. Взамен заводчица предложила другого питомца, что не устроило покупательницу. Уплаченный аванс предприимчивая женщина также отказалась вернуть.



Обманутая покупательница обратилась в суд по месту жительства, но в ходе судебного разбирательства заводчица отрицала факт получения денежных средств и утверждала, что домашнее животное было передано в день заключения договора. Несмотря на все ухищрения женщины, суд обязал заводчицу уплатить 14 тыс. 17 руб., включая сумму за неисполнение обязательств по договору, проценты за пользование деньгами, оплату услуг представителя и госпошлину.



Заводчица не согласилась с решением районного суда и обратилась в Свердловский областной суд, который, расспросив свидетелей по просьбе женщины, оставил решение суда первой инстанции в силе.

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