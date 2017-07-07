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На рублевых банкнотах появится изображение герба РФ

УрБК, Москва, 07.07.2017. Вместо эмблемы Банка России на банкнотах появится изображение государственного герба РФ. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Александра Юрова.



Модернизация оформления купюр начнется с банкнот в 200 и 2 000 рублей, которые появятся в обращении в октябре этого года.



«Что касается остальных денежных знаков, то их изменение произойдет в результате плановой модернизации банкнот Банка России. Причем находящиеся в обращении купюры и монеты с изображением эмблемы ЦБ изыматься не будут», — говорится в сообщении.



Отметим, что в мировой практике на банкнотах используются как гербы, так и эмблемы эмиссионных центров. В России герб РФ впервые был изображен на деньгах, выпущенных в честь проведения Олимпиады в Сочи, после чего было принято решение использовать его в дальнейшем при выпуске новых купюр.

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