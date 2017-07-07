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Во II квартале Роскомнадзор оштрафовал 40 свердловских компаний

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. Во II квартале 2017 года сотрудники Роскомнадзора привлекли к административной ответственности 133 компании Свердловской области за непредоставление информации об обработке персональных данных.



Как сообщает пресс-служба Управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, компании понесли наказание по статье 19.7 КоАП РФ «Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности».



Более 40 операторов вызваны для составления протокола об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или административный штраф, который для юридических лиц составляет 3-5 тыс. руб.



Отметим, что инспекторы Роскомнадзора регулярно рассылают требования о предоставлении информации по обработке персональных данных юридическим лицам в рамках ведения реестра оператора персональных данных.

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