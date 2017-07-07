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В Банке России назвали июньское ускорение инфляции шоком

УрБК, Москва, 07.07.2017. По словам директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Игоря Дмитриева, годовая инфляция в июне на уровне 4,4% для регулятора стала шоком и неприятным сюрпризом. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Был позитивный сюрприз в виде ускоренного снижения инфляции, сейчас негативный. Мы ожидали роста в годовом выражении инфляции, мы его ожидали за счет плодоовощей, он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем»,— сказал И. Дмитриев.



Представитель регулятора сказал, что в июле инфляция может сохраниться на этом же уровне или снизиться до 4,3%. По данным Росстата, инфляция в июне ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае, а в годовом выражении — до 4,4% с 4,1% в мае. За I полугодие потребительские цены в России выросли на 2,3%.

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