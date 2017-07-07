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В Екатеринбурге будут судить полицейского следователя за получение взятки в размере 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении полицейского, который обвиняется по части 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый, занимая должность следователя отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела № 1 СУ УМВД России по Екатеринбургу, находясь в здании торгово-развлекательного центра «Алатырь» по ул. Малышева, получил первую часть взятки в сумме 50 тыс. руб. из общей суммы 100 тыс. руб.



«Денежные средства он получил за прекращение уголовного преследования по уголовному делу в отношении взяткодателя, находившегося в производстве сотрудника полиции», — говорится в сообщении.



Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, установили и задержали нерадивого сотрудника, о котором идет речь, оперативники подразделения собственной безопасности регионального полицейского главка.



«По итогам проведенной служебной проверки лейтенант юстиции 1991 года рождения еще в феврале 2017 года был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам. Если его вину докажет суд, он понесет уголовную ответственность. Его непосредственный руководитель понижен в занимаемой должности и переведен в другое подразделение. Второй руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности в виде выговора. С целью профилактики подобного рода ЧП среди личного состава приговор предстоящего судебного заседания будет доведен до всего гарнизона», — сообщил Валерий Горелых.



Стоит отметить, что на основании примечания к статье 291 УК РФ в отношении взяткодателя уголовное преследование прекращено в связи с добровольным сообщением в правоохранительные органы о факте передачи взятки.

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