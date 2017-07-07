Дайджест
Microsoft планирует уволить тысячи сотрудников
7 июль 2017 (09:40)
Компания Microsoft анонсировала масштабную переорганизацию, которая приведет к увольнению тысяч сотрудников. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на информацию CNBC.
Как отмечается, большинство сотрудников будут уволены из сферы продаж. По подсчетам телеканала, речь идет о почти 3 тыс. увольнений.
Microsoft планирует сфокусироваться в своей работе на облачном сервисе Azure. В последнем квартале компания зафиксировала 93%-й рост продаж в этой области.
Тем не менее, отмечает CNBC, увольнение 3 тыс. сотрудников выглядит не так серьезно, если учитывать, что всего в мире на компанию работает около 121 тыс. человек.
Как отмечается, большинство сотрудников будут уволены из сферы продаж. По подсчетам телеканала, речь идет о почти 3 тыс. увольнений.
Microsoft планирует сфокусироваться в своей работе на облачном сервисе Azure. В последнем квартале компания зафиксировала 93%-й рост продаж в этой области.
Тем не менее, отмечает CNBC, увольнение 3 тыс. сотрудников выглядит не так серьезно, если учитывать, что всего в мире на компанию работает около 121 тыс. человек.
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