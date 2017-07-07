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В Нью-Йорке на вокзале поезд сошел с рельсов

7 июль 2017 (09:40)

Пассажирский поезд сошел с рельсов на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, с рельсов сошел один из вагонов. К настоящему моменту о пострадавших не сообщается.

Как уточняет местный телеканал PIX11, в поезде находились около 100 человек. На месте работают пожарные, они помогают пассажирам покинуть поезд.

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