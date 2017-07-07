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Россиян атаковал опасный вирус, против которого бессильны антивирусы

Клиенты российских банков подверглись атаке со стороны новой вредоносной программы, ориентированной на смартфоны под управлением Android. Об этом сообщает «Российская газета».



Вирус распространяется в виде MMS-сообщений, содержащих ссылку якобы на архив фотографий.



Для правдоподобности программа считывает адресную книгу зараженного смартфона и «обращается» к получателю сообщения по имени, побуждая его открыть ссылку. Если тот нажмет на ссылку, то на смартфон установится вредоносная программа, которая будет скрыта в списке приложений.



Примечательно, что перед установкой вирусный сайт предлагает пользователю изменить настройки смартфона, чтобы разрешить установку приложений из неизвестных источников, а затем запрашивает права администратора. Это смущает далеко не всех пользователей.

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