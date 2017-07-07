Дайджест

Россиян атаковал опасный вирус, против которого бессильны антивирусы

7 июль 2017 (09:39)

Клиенты российских банков подверглись атаке со стороны новой вредоносной программы, ориентированной на смартфоны под управлением Android. Об этом сообщает «Российская газета».

Вирус распространяется в виде MMS-сообщений, содержащих ссылку якобы на архив фотографий.

Для правдоподобности программа считывает адресную книгу зараженного смартфона и «обращается» к получателю сообщения по имени, побуждая его открыть ссылку. Если тот нажмет на ссылку, то на смартфон установится вредоносная программа, которая будет скрыта в списке приложений.

Примечательно, что перед установкой вирусный сайт предлагает пользователю изменить настройки смартфона, чтобы разрешить установку приложений из неизвестных источников, а затем запрашивает права администратора. Это смущает далеко не всех пользователей.

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