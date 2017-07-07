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СМИ: у здания правительства Украины Porsche въехал в толпу митингующих
7 июль 2017 (09:39)
Перед зданием правительства Украины водитель на автомобиле Porsche Panamera въехал в толпу митингующих, в ответ в машину полетели камни. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на УНИАН.
Как отметил в своем фейсбуке помощник депутата Рады Денис Кривопалый, автомобиль переехал ногу одному из активистов.
«По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетели громкоговоритель и камни», — добавил он.
В настоящее время неизвестно, кто находился за рулем Porsche. В момент наезда напротив кабмина проходила акция протеста пенсионеров украинского МВД.
Как отметил в своем фейсбуке помощник депутата Рады Денис Кривопалый, автомобиль переехал ногу одному из активистов.
«По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетели громкоговоритель и камни», — добавил он.
В настоящее время неизвестно, кто находился за рулем Porsche. В момент наезда напротив кабмина проходила акция протеста пенсионеров украинского МВД.
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