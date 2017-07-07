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На первую встречу Путина и Трампа отведено около часа

7 июль 2017 (09:39)

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге запланирована на вторую половину 7 июля, передает РИА «Новости».

По данным агентства, беседа двух лидеров должна начаться в 15.45 по местному времени (16.45 мск).

В соответствии с графиком встреча состоится около 16.00 по местному времени (17.00 мск).

Отмечается, что Д.Трамп и В.Путин встретятся в выставочном центре Гамбурга, где проходят основные мероприятия саммита. На беседу лидеров России и США отведено около часа.

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