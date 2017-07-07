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Коротко о событиях дня
7 июль 2017 (09:38)
В 12.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, посвященная тенденциям развития экономики и общества по данным крупнейших исследований Росстата. В мероприятии примут участие заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина и руководитель Свердловскстата Елена Кутина.
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