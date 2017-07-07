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На предприятии РМК в Челябинской области начинается модернизация обогатительной фабрики

УрБК, Челябинск, 07.07.2017. ОАО «Александринская горно-рудная компания» (предприятие Группы «Русская медная компания» в Нагайбакском районе Челябинской области) приступает к реализации масштабного проекта по модернизации основных производственных мощностей обогатительной фабрики: замене керамического вакуумного фильтра на гидравлический фильтр-пресс нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Новый фильтр позволит значительно уменьшить количество влаги в медном и цинковом концентрате. По итогам реализации проекта остаточная влажность концентрата должна уменьшиться с нынешних 12% до 8%.



Ожидается, что поставка и монтаж оборудования начнутся в 4 квартале текущего года. Общая стоимость проекта составит 45 млн руб.



По результатам тендера поставщиком нового гидравлического фильтр-пресса выбрана компания TN Minerals (Испания), дочерняя компания Groupo Tecnicas Hidraulicas, S.A., более 50 лет занимающаяся разработкой оборудования для фильтрации в горнодобывающей отрасли. Инженерное сопровождение проекта будет вести «Коралайна Инжиниринг» (Coralina Engineering), уже работавший с ОАО «Александринская горно-рудная компания» над рядом других крупных технических проектов.



«Медный концентрат с обогатительной фабрики «АГРК» поставляется на предприятие «Карабашмедь» для переработки в черновую медь. Сокращение влажности концентрата в результате реализации нашего проекта позволит повысить объемы выплавки и качество черновой меди и в итоге благоприятно скажется на свойствах конечной медной продукции РМК», — рассказала генеральный директор ОАО «Александринская горно-рудная компания» Наталья Бондаренко.



Напомним, Coralina Engineering — одна из ведущих инжиниринговых компаний в России и странах СНГ.

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