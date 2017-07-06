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СКБ-банк вошел в топ-30 крупнейших банков России по объемам вкладов населения
6 июль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2017. СКБ-банк вошел в топ-30 крупнейших банков России по объемам вкладов населения по версии «КоммерсантЪ Финансы». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
По объему привлеченных вкладов населения СКБ-банк занимает в рейтинге 30-е место в масштабах всей России с объемом депозитов в 70,7 млрд руб. на 1 июня 2017 года. Среди региональных банков (за исключением банков, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге) СКБ-банк занимает 5-е место.
«Сумма депозитов граждан на срочных счетах 200 крупнейших российских банков по рейтингу «Ъ» вплотную подобралась к отметке 19 трлн руб. При этом уровень ставок по вкладам не растет», — отмечают аналитики «КоммерсантЪ Финансы».
По объему привлеченных вкладов населения СКБ-банк занимает в рейтинге 30-е место в масштабах всей России с объемом депозитов в 70,7 млрд руб. на 1 июня 2017 года. Среди региональных банков (за исключением банков, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге) СКБ-банк занимает 5-е место.
«Сумма депозитов граждан на срочных счетах 200 крупнейших российских банков по рейтингу «Ъ» вплотную подобралась к отметке 19 трлн руб. При этом уровень ставок по вкладам не растет», — отмечают аналитики «КоммерсантЪ Финансы».
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