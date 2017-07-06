Кризис

Минсельхоз РФ может пересмотреть список продэмбарго

Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает вопрос пересмотра списка продэмбарго. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Ткачева.



«Список стран, скорее всего, сохранится действующий, при этом не исключаем корректировку перечня продукции», — сказал А. Ткачев.



По его словам, в настоящий момент министерство проводит всесторонний анализ рынка.



Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.



Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года — до конца 2017 года. 5 июля 2017 года правительство РФ продлило действие продуктового эмбарго до конца 2018 года.

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