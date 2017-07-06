Транспортная схема: развитие или накопление ошибок?

В Екатеринбурге стали известны результаты конкурса на очередное исследование транспортной инфраструктуры города. Компания из Санкт-Петербурга за 10 млн рублей разработает предложения по развитию этой сферы, которые учтут при принятии генерального плана города до 2035 года. Ученым придется изучить все предыдущие исследования и разработки в этом направлении, в том числе и новую транспортную схему Екатеринбурга, которую в прошлом году представил фонд «Город.PRO».В конце мая департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга объявил конкурс на проведение научно-исследовательской работы (НИР) и разработку предложений по развитию транспортной системы для генерального плана города до 2035 года.Согласно техзаданию, ученым предстоит выполнить работу в пять этапов. На первом — проанализировать все предыдущие исследования и разработки, выполненные в Екатеринбурге в данной сфере. На втором — найти и изучить примеры успешного транспортного развития в зарубежных городах. На третьем — оценить уже реализованные в Екатеринбурге проекты по транспортному развитию. На четвертом — актуализировать схемы развития улично-дорожной сети, общественного транспорта и инфраструктуры для передвижения на экологически-нейтральных видах транспорта, а потом объяснить полученные результаты сотрудникам администрации на семинаре. И наконец на основе всего этого подготовить научную статью для издания, рецензируемого Высшей аттестационной комиссией РФ (ВАК).Это лишь сжатая версия требований к победителю закупки. Например, помимо прочего ученым необходимо проанализировать «данные, позволяющие установить для каждого из валидаторов, на каком транспортном средстве он работал в каждый из дней», данные с валидаторов по каждой транзакции в течение не менее месяца и gps-данные с каждой единицы подвижного состава всех маршрутов общественного транспорта Екатеринбурга. Всего конкурсная документация насчитывает почти 200 страниц. Работа должна быть выполнена к 1 марта 2018 года. В администрации города ее оценили в 12,5 млн руб.По большому счету городские власти просят ученых провести комплексный анализ всего, что произошло с транспортной системой Екатеринбурга с 2003 года и планируется сделать до 2025 года. В том числе анализ будет учитывать и новую транспортную схему общественного транспорта, которую разработал по заказу администрации фонд «ГородPRO». Изначально ее планировали ввести в этом году, но из-за недовольства жителей города отменой привычных маршрутов решили отложить до 1 июля 2019 года.Примечательно, что в глобальном исследовании транспортной системы Екатеринбурга фонд участвовать не решился.«Мы не участвовали, так как очень высокие требования к участникам — по опыту, по обеспечению контракта, которые фонд не может потянуть», — написал соучредитель фонда «ГородPRO» Владимир Злоказов на своей странице в социальной сети.Заказчик определил сумму обеспечения заявки в 325 тыс. руб., а исполнение контракта — в 30% от его суммы. В итоге в конкурсе участвовали семь компаний, но только две прошли: ООО «Лаборатория градопланирования» (г. Санкт-Петербург) и ООО «Агентство дорожной информации Радар» (г. Пермь). Обе компании предложили выполнить работу за 10 млн руб., однако победителем комиссия признала компанию из Санкт-Петербурга.Для «ЛабГрад» это не первый подобный опыт. С 2011 года компания занимается разработкой научно-исследовательских работ и методических рекомендаций в сфере транспортной инфраструктуры для различных городов страны. В том числе «ЛабГрад» занимался транспортными разделами генеральных планов Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Астрахани, Барнаула, Хабаровска, Вологды, а также схем территориального планирования Пензенской области и Ростовской агломерации.Первоначально объявление нового конкурса на исследование транспортной сферы Екатеринбурга породило ощущение, что администрация города решила продублировать работу фонда «ГородPRO». Однако новый заказ оказался более комплексным.Отметим, что новая схема общественного транспорта была признана несовершенной в том числе и создателями. Об этом говорит тот факт, что после непринятия общественностью Екатеринбурга ее пытались модернизировать «на ходу», но в конце концов отложили внедрение на два года.В свою очередь, исследование «ЛабГрад» будет учитывать новую транспортную схему, несмотря на то, что она пока сугубо теоретическая, на практике не апробирована, а неминуемые ошибки в ней не исправлены. Между тем накопление ошибок при разработке одной схемы поверх другой может в целом привести к неточным результатам и к повторению ситуации, когда реализация проекта будет отложена.