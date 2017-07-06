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Около трети украинских банков пострадали от кибератак

Около трети украинских банков пострадали от масштабной кибератаки. Об этом сообщает «Газета.ру».



«В целом от действий злоумышленников пострадала треть украинских банков. На сегодня все эти банки уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью возобновили свою работу», — сказал заместитель директора департамента безопасности НБУ Антон Кудин.



Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины провел валютную интервенцию из-за ограниченной работы ряда банков на Украине после кибератаки.



По данным компании Positive Technologies, в России и на Украине от действий Petya пострадали свыше 80 организаций. По сравнению с WannaCry этот вирус признан более разрушительным, так как распространяется несколькими методами — с помощью Windows Management Instrumentation, PsExec и эксплойта EternalBlue.

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